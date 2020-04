Assemblée nationale / El Hadj Issa Sall : « Il faut s'auto confiner pour stopper le Covid-19 »

Il faut tirer des enseignements de ce qui s'est passé en Asie, en Europe et en Amérique pour que l'Afrique, en particulier le Sénégal, s'auto confine pour stopper le coronavirus. El Hadj Issa Sall qui prenait la parole devant une assemblée presque vide, appelle les populations à rester chez elles pour limiter la propagation du virus.

Selon le député, vu la vitesse exponentielle à laquelle la maladie se propage à travers le monde, il y'a lieu de s’inquiéter si on ne veut pas atteindre les millions de cas de covid-19.

El Hadj Issa Sall qui compte voter la loi d'habilitation pour aider l’État dans ses mesures d'urgence, invite les uns et les autres à mesurer l'ampleur de la maladie d'autant plus que des ravages sont notés ailleurs, pour que chacun prenne ses responsabilités en s’engageant personnellement à rester chez lui...