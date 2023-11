Assemblée nationale : Diop Sy réclame une dette de plus de 8 milliards à la SONAGED

À l'occasion du vote du budget du ministère de l'Urbanisation, du Logement et de l'Hygiène publique, le député Diop Sy est revenu sur la dette de la SONAGED qui est à hauteur de plus de 8 milliards de francs Cfa. Selon lui, la société de nettoiement lui doit une dette de plus de 8 milliards depuis le mois de juin. Ainsi, il invite l'Etat à résoudre ce problème avant les élections 2024.