Assemblée nationale : Diop Sy demande plus d’organisation dans les projets de l’État

Le député Demba Diop dit Diop Sy est passé ce lundi devant le parlement lors du vote du budget du ministère du développement communautaire, de l’équité territoriale et sociale. Le député a soulevé le problème de la circulation à Dakar avec certaines voies qui sont fermées inutilement faisant allusion à une brèche provenant des Almadies jusqu’à l’Asecna à l’aéroport. Poursuivant ses propos, le leader de la convergence patriotique pour la justice et l’équité a aussi montré son insatisfaction par rapport à la situation de la ville sainte de Tivaouane qui n’a pas encore vu ses projets achevés d’autant plus que le projet de lampadaires qui devaient arriver jusqu’à Tivaouane s’est arrêté à la corniche de Thiès.