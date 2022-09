Assemblée nationale / Dialogue de sourds entre BBY et l'opposition : Les travaux bloqués depuis ce matin !

Convoqués ce matin à 10 heures, les travaux de l'installation des commissions à l'Assemblée nationale tardent toujours à démarrer comme prévu. En effet, c'est un véritable dialogue de sourds qu'entretiennent la majorité et l'opposition sur le partage des postes en lice.



Selon nos sources, l'opposition parlementaire a exprimé son désaccord par rapport aux choix opérés par la majorité sur certaines commissions qu'elle voulait diriger.



"Généralement comme le stipulent les textes, on donne la priorité des choix à la majorité. Il y a quatorze commissions que doivent se partager le groupe parlementaire BBY et celui de l'opposition. Mais le point de discorde c'est la répartition des commissions. Car l'opposition n'est pas du tout d'accord sur les choix opérés par la majorité BBY. Ce qui bloque toujours les travaux", a renseigné notre source.



Au moment où ces lignes sont inscrites les travaux n'ont pas encore repris et les concertations se poursuivent au sein des leaders de Yewwi-Wallu. Et selon les dernières informations, un accord serait trouvé entre les deux coalitions.

Nous y reviendrons !