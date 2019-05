Assemblée nationale : Déthié Fall demande la libération des membres de la société civile et menace...

Dès l’entame de son propos, le député Déthié Fall a demandé la libération des membres de la société civile arrêtés ce matin devant l’assemblée nationale.

Déthié Fall de dire : « s’ils ne sont pas libérés immédiatement, on va marcher nous-mêmes, pour aller les libérer. Et je prends à témoin le président de l’Assemblée nationale, qui est témoin depuis notre indépendance, que depuis 1960, jamais la constitution du Sénégal n’a été aussi agressée par celui qui est censé la sécuriser ».

Parlant de la suppression du poste de Premier ministre, Déthié Fall pense que le président Macky Sall est en train de violer le principe de transition et tire en même temps les conséquences d’une défaite électorale qu’ils auraient démontrée dans leur livre blanc publié y’a quelques jours.