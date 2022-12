Assemblée nationale-DPG/ Amadou Bâ freine l’opposition: «Vous avez trop parlé de politique, mais il y a plus important et c’est la vision du chef de l’Etat…»

«La question politique au Sénégal, avec cette importance qu’on lui donne n’est pas si essentielle. Ce qui est important, c’est les besoins des sénégalais. C’est ce que le Président Macky Sall a eu comme vision». Telle est la phrase que le Premier ministre Amadou Bâ a débutée lors de sa deuxième prise de parole après les interventions des 63 députés. Le Premier ministre Amadou Bâ, disant décliner à travers le gouvernement présent devant les députés pour présenter cette vision du chef de l’Etat, considère que l’urgence ne doit pas se résumer à la politique. «La position du chef de l’Etat, Macky Sall, est loin des considérations et affaires politiques. Elle est posée sur le quotidien des sénégalais et il est bien conscient des urgences. C’est pour cette raison qu'il a décliné ce plan.

Un plan d’ailleurs, très critiqué par l’opposition, mais qui reste un plan que les sénégalais ont bien pensé et conçu. «Ce plan que nous vous avons proposé, n’est pas importé. Il est fait par des cadres sénégalais et je suis témoin. C’est un plan de 20 ans…» a encore affirmé le Premier ministre, serein devant la représentation nationale qu’il tient à inviter au sens de la responsabilité et des urgences pour soutenir la solidarité gouvernementale qui fait bien focus sur les impératifs.

Pour terminer sur ce point, Amadou Bâ estime que c’est le Président qui décline la politique générale et c’est le gouvernement qui met en œuvre. «Nous avons une tâche importante pour le peuple sénégalais. Nous n’avons pas besoin de bruits pour montrer qu’on travaille. Mais il faut le faire en sachant que c’est notre devoir…» dira encore le PM.