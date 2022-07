Assemblée nationale - Clap de fin pour la 13ème législature : « le vibrant hommage de Abdou Mbow à Moustapha Niasse »

Entre Abdou Mbow et Moustapha Niasse, c'est un compagnonage et une étroite collaboration entre père et fils qui datent d'une dizaine d'années. « Dieu m'a donné la chance de travailler avec le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en ma qualité de Vice président, de secrétaire élu et de président de commission », a informé l'actuel premier Vice Président de l'assemblée Nationale.



L'honorable député confie également que beaucoup de dossiers lui ont été confiés par le Président Niasse durant cette 13ème législature. Une législature qui lui a donné dit-il la chance de découvrir la rigueur, le professionalisme et le serieux d'un homme d' État à qui il rend hommage...