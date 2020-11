Assemblée nationale : Chiffres et lettres du budget 2021 du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire.

Le budget 2021 du ministère de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire qui a été examiné par les parlementaires ce 27 novembre est arrêté à 10.669.195.597 Fcfa.



Le programme pilotage, coordination et gestion administrative est arrêté à 925.427.903 Fcfa en crédits de paiement et à la même somme en autorisations d'engagement.



Pour le programme promotion de la microfinance, les crédits sont arrêtés en autorisation d'engagement et en crédits de paiement à 9.121.509.655 Fcfa. Pour ce qui est du programme de la promotion de l'économie sociale et solidaire, les crédits ont été fixés à 622.258.039 Fcfa.



La ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, s'est réjouie de la revue en hausse du budget de son ministère. Elle a aussi profité du projet de vote du budget inscrit dans la loi de finance pour indiquer les principales orientations de son département au cours de la prochaine année.



Il s'agira de se pencher sur l'établissement de la situation de référence de l'économie sociale et solidaire, la mise en œuvre et le suivi des bourses de travail dans les régions cibles du PASPED, l'adoption de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire et de son décret d'application, entre autres défis.