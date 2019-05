Assemblée nationale : Cheikh Tidiane Gadio revient sur sa mésaventure aux Etats Unis et adoube le dialogue

Le député Cheikh Tidiane Gadio qui était empêtré dans une délicate expérience aux Etats-Unis, est revenu dessus pour la 1ère fois devant l’Assemblée nationale. Ce à la suite du retrait complet de la plainte contre sa personne. Il a ainsi tenu à remercier ses collègues et les personnalités religieuses et aussi politiques. Sur le vote du projet de loi il a surtout adoubé la tenue d’un dialogue.

« Je propose compte tenu de l’image que l’on essaie de donner du parlement, que l’on élève le débat, que l’on aille vers le fond du débat. Toutes les démocraties du monde ont mis plus de 100 ans pour parfaire leur constitution et arriver à un niveau de confort institutionnel. Ce n’est pas une honte pour les sénégalais d’être un pays modèle et d’accepter d’engager le débat y compris sur leur institution. Il n’y a aucune honte à discuter de ce qui peut parfaire notre système démocratique. Ça ne me gêne pas de dire que si le Président nous interpelle nous devons prendre le temps de réfléchir », a-t-il notamment dit.