Assemblée nationale : Cheikh Tidiane Gadio plaide un meilleur statut de « l'artiste sénégalais »

Face au ministre de la culture et de la communication, le député Cheikh Tidiane Gadio a enfilé sa robe d'avocat afin de plaider pour une plus grande considération et une protection accrue de l'artiste sénégalais.



"Les hommes et femmes de culture ne sont pas respectés. Alors qu'on peut pas aimer la culture sans aimer ses hommes. On attend toujours qu'ils nous quittent pour leur rendre hommage. Pourquoi ne pas le faire avant? Je pense qu'ils méritent plus de respect et de considération. Il faut les protéger et les assister...", a déploré le député.



Par ailleurs, Cheikh Tidiane Gadio milite pour l'érection d'un musée dédié à la gestion du patrimoine restitué...