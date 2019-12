Assemblée nationale / Baisse du loyer : Serigne Abdou Cheikh Bara Dolly prône la concertation avec les bailleurs.

Face au ministre de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie, le député Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké s'est indigné de la décision du gouvernement de réduire coûte que coûte le prix du loyer sans aucune concertation avec les acteurs du secteur.

"Je ne peux pas investir plus d'un milliard pour construire un immeuble et que l'État m’impose un tarif à appliquer de force. C'est inadmissible", déplore le parlementaire.

À cet effet, Serigne Abdou Cheikh Bara Dolly Mbacké invite le ministre à des concertations avec les acteurs du secteur pour trouver les meilleures solutions aux prix du loyer.

"Il faut se concerter avec les acteurs pour trouver les solutions possibles à ce problème", martèle le député.

Le parlementaire invitera également le ministre Abdou Karim Fofana à éclairer la lanterne des populations sur le projet de construction des 100.000 logements.

"Monsieur le ministre, je voudrais que vous éclairiez la lanterne de la population sur votre projet de 100.000 logements sociaux. Car nous n'avons aucune idée du lieu d'implantation, encore moins rien ne figure dans le projet de budget", conclut le député Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké...