Assemblée nationale : Aïda Mbodj plaide pour la relance de Sonacos.

La députée Aïda Mbodj s'est adressée au ministre de l'agriculture lors de son allocution à l’Assemblée nationale à l'occasion du vote du budget du ministère de l'agriculture. Elle a plaidé pour la relance de la Sonacos. "Développer la Sonacos sera favorable pour vous, le gouvernement et surtout pour les jeunes. C'est seulement l'industrie qui peut porter l'emploi des jeunes. Si les produits ne sont pas transformés, il n'y aura pas de plus value."