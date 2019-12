Assemblée nationale / Aïda Mbodj plaide : « On doit mettre en place un organisme de protection des artistes »

Lors de son passage à l'hémicycle, le ministre de la culture et de la communication a été interpellé par le député Aïda Mbodj sur les conditions de vie difficiles de certains artistes.

"Les artistes sont dans un état critique et leurs conditions de vie sont chaotiques. Et pourtant, ils méritent d'être accompagnés et valorisés davantage", se désole la parlementaire.

Le député invite le ministre Abdoulaye Diop à réfléchir à mettre en place un organisme dédié aux artistes.

"On doit mettre en place un organisme de protection des artistes", dixit Aïda Mbodj.

Dans un autre registre, le député prône pour la promotion de la lecture. "Seule la lecture peut former la personne pour une maîtrise de la langue française et acquérir une culture générale. C'est pourquoi, je vous demande de veiller à mettre en place des bibliothèques pour promouvoir la lecture", conclut le député...