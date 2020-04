Le député Abdou Mbow s’est particulièrement fait remarquer aujourd’hui à l’assemblée nationale. Lors de son temps de parole, le député apériste a proposé, pour garder l’équilibre dans la lutte contre le covid-19, la suppression purement et simplement des intitulés « amendement juridique » et « tous ordres » dans la loi d’habilitation.

Abdou Mbow d’expliquer cette proposition dans le fait qu’il n’y a pas de politique dans cette lutte et que les opinions doivent concorder pour gagner la lutte contre le coronavirus dans le monde.

Néanmoins, il a mis en garde ceux qui profitent de pareilles situations pour essayer de se faufiler pour faire de la politique.