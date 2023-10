Assemblée nationale : Abdou Mbow confirmé président du groupe parlementaire BBY!

Le président de la commission des lois et de la décentralisation, Abdou Mbow vient d’être confirmé à la tête du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Comme nous l’avions souligné il y a quelques jours, Abdou Mbow était pressenti comme président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Il succède ainsi à Me Oumar Youm, désormais ministre des forces armées.



Pour rappel, les députés de la 14e législature se retrouvent aujourd’hui pour l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2023-2024. La formation d’un nouveau bureau va s’en suivre avec la désignation des vice-présidents, des secrétaires élus et des questeurs et des présidents de groupes parlementaires.