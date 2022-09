Assemblée nationale : Abdou MBOW pourrait hériter de la Commission des Lois , de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains

Premier vice-président lors de la 13e législature, l'honorable député, Abdou Mbow pourrait hériter de la stratégique Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains à l'assemblée nationale.



Absent du bureau et du gouvernement, le pouvoir a voulu miser sur l'expérience du parlementaire de thies pour diriger la commission des lois. Cette dernière est non seulement stratégique mais aussi compte tenu de la configuration de l'assemblée avec l'entrée en force de l'opposition, la mouvance aura besoin d'un homme capable de relever les défis.