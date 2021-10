Assemblée nationale : Abdou Aziz Diop démissionne du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » pour rejoindre les Non-inscrits.

Le Secrétaire général des cadres libéraux déménage chez les non-inscrits. L’annonce a été faite hier à l’ouverture de la session unique ordinaire de l’Assemblée nationale.



Au regard de ses différentes interventions, il était nettement visible que le libéral de Richard Toll ne partageait plus le même point de vue que les membres du groupe Liberté et Démocratie.



L'ancien membre du Pds qui a quitté la barque avec Oumar Sarr et Cie, a finalement fait parvenir au président de l’Assemblée nationale sa lettre de démission du groupe parlementaire dirigé par le parti de Me Wade et rejoint officiellement les députés non-inscrits.



Il faut cependant rappeler que, dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en son article 20, il est clairement noté la disposition suivante : « un député qui démissionne de son groupe parlementaire, ne peut, en aucun cas, s’affiler à un autre groupe au cours de la législature.



Ainsi, le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, a tenu à faire ce rappel, au collègue ayant déjà écrit sa lettre faisant état de son souhait de démissionner du groupe « Liberté et Démocratie ».