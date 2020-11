Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Mr Moussa Baldé est revenu sur les grandes lignes de du projet de budget du ministère qu'il pilote. Parmi les décisions phares afin d'assurer au secteur une gestion innovante, la plus en vue est relative à la taxe sur l'exportation des graines décortiquées.



Le ministre a confié que le prix au kilogramme est fixé à 30F cfa. Un comité interministériel sera activé pour suivre le cahier de charges avec les acteurs pour une meilleure organisation de la campagne agricole, a-t-il dit.



Concernant les travailleurs agricoles, le ministre a approuvé la légitimité des revendications et promet d'y apporter des solutions, mais invite le syndicat à participer au comité de dialogue créé à cet effet.



Pour finir, le Pr Moussa Baldé a salué l'augmentation du budget de son ministère.