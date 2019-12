Le député de la Diaspora, Mor Kane Ndiaye a fait montre de sa satisfaction par rapport à la mise en place d’un département de dispositif de collecte et de production de données migratoires qui va aider le ministre dans ses prises de décision en matière de politiques migratoires.



L’honorable Mor Kane Ndiaye a aussi fait savoir que la Diaspora a su trouver sa place dans cette politique grâce à cette implication qui est rendue possible grâce au Président de la République, Macky Sall.



Le député de la Diaspora n’a pas aussi manqué de montrer son mécontentement concernant le sujet du chavirement de la pirogue qui a fini son chemin au large de la côte mauritanienne, que certains de ses collègues, selon Mor Kane Ndiaye, tentent de politiser.



Il rappelle qu’il urge de penser à l’amélioration de l’organisation des acteurs, de l’assurance, de la protection sociale et consulaire des migrants sénégalais.