Assemblée nationale : « La croissance sur la période 2019-2023 est projetée à 9,1% »

Le ministre de l'économie et des finances présent à l'Assemblée nationale avance que la croissance sur la période 2019 - 2023 est projetée à 9,1%. Il est revenu sur la poursuite de la politique menée par le président de la République et qui est basée sur le plan Sénégal émergent. Une logique qui verra le Sénégal représenté au groupe consultatif de Paris pour lever certaines contraintes, notamment celles liées à la fiscalité. Selon lui, l'enveloppe projetée dans les années à venir est de 14.000 milliards de F CFA dont un apport de 2.850 milliards des partenaires techniques et financiers.