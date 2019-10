Assemblée nationale : « Je ne regrette pas d’avoir quitté l’opposition » (Cheikh Tidiane Gadio)

Le député Cheikh Tidiane Gadio ne fait plus partie du groupe parlementaire de l’opposition et occupe désormais le poste de président du groupe des non-alignés derrière Sokhna Dieng Mbacké et Abdoulaye Baldé. Sur ce changement de paradigme, il confie ne rien regretter et salue la collaboration avec le groupe parlementaire BBY. Selon le libéral, le plus important, c’est de se souscrire aux attentes des populations. Cheikh Tidiane Gadio se prononçait à l’occasion de l’installation du nouveau bureau de l’assemblée nationale effectuée lors de la première session ordinaire de l’année 2019-20.