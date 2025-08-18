Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a ouvert ce matin la première session extraordinaire de l’année 2025, constatant la présence d’au moins 99 députés et confirmant que le quorum était atteint. L’Assemblée pouvait ainsi délibérer valablement.



« Mes chers collègues, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l’année 2025, convoquée par décret du 31 juillet 2025 du Président de la République, conformément à la Constitution et au règlement intérieur », a déclaré El Malick Ndiaye.



Quatre projets de loi ont été déposés et inscrits à l’ordre du jour :

• Création de l’Office national de lutte contre la corruption (Projet de loi n° 12.20.25)

• Statut et protection des lanceurs d’alerte (Projet de loi n° 13.20.25)

• Accès à l’information (Projet de loi n° 14.20.25)

• Déclaration de patrimoine (Projet de loi n° 15.20.25)



Ces textes traduisent la volonté du gouvernement et de l’Assemblée de renforcer la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption dans la vie publique. Après avoir donné acte au gouvernement du dépôt de ces projets, le président a levé la séance et convoqué la conférence des présidents à 10h30 pour organiser les prochains travaux.