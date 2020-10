Assemblée générale du Stade de Mbour / Les membres du comité directeur choisissent leur candidat et invitent le préfet à retenir une date.

Face à la presse, le Comité directeur du stade de Mbour a choisi son candidat par consensus. Sur les 3 candidats déclarés, deux ont trouvé un consensus. Le président intérimaire sortant, Abdoulaye Guèye a accepté de se ranger derrière El Hadj Amadou Wade. Sur le document mis à la disposition des journalistes, 21 membres se sont engagés à soutenir El Hadj Amadou Wade.



"Je commencerai par remercier mon frère Abdoulaye Guèye, de sa hauteur d’esprit en tant que président intérimaire du Stade de Mbour. Dans l’intérêt supérieur de ce club patrimoine, Abdoulaye a trouvé avec nous un accord global de gouvernance qui concerne le Stade de Mbour. Cet accord n’a rien à voir avec nos personnes en tant que tel. Je pense que les idées et les esquisses que nous avions posées, si nous les réalisons autour de toutes les personnes qui ont été attirées et intéressées par l’entente, nous pourrons faire du Stade de Mbour un patrimoine grandi.

Je dois préciser que le stade de Mbour, son nom de famille est Mbour, personne n’est épargné, tous ceux qui habitent Mbour, tous ceux qui aiment Mbour, tous ceux qui se glorifient de cette ville, et qui pensent qu’ils peuvent apporter quelque chose à Mbour sont les bienvenus dans ce club. C’est un club de sport et nous savons tous que le sport est un ouverture et le plus important est qu’on soit uni pour faire du club l’appartenance de tous.



Faire l’assemblée générale est une nécessité maintenant car le championnat démarre bientôt et nous devons, rapidement, nous mettre en rapport avec les autorités administratives pour aller faire une assemblée générale. Et nous avons démontré que sur les 28 membres du Comité directeur qui sont restés, nous avons 4 qui, pour l’instant, sont dans une position d’abstention. Donc nous avons tout ce grand nombre avec nous et trois adversaires face à nous, donc il n'y a pas à avoir de doute. Nous savons que notre liste est majoritaire et qu'il y a possibilité de gagner..."