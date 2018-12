Assemblée générale des responsables de l'Apr à Saldé ce dimanche : ‘’La nouvelle dynamique’’ de Cheikh Oumar Hanne compte relever tous les défis pour faire réélire le candidat Macky Sall

À quelques semaines du démarrage de la campagne électorale, les responsables de l’APR membres de la mouvance ‘’Nouvelle Dynamique’’ ont décidé d’accélérer leurs activités au niveau de leurs instances pour relancer le parti dans toutes les collectivités territoriales du Fouta. C’est dans cette optique qu’une nouvelle démarche a été adoptée pour regrouper responsables locaux, militants et sympathisants autour d’un seul et unique objectif qui consiste à réélire le président Macky Sall Ainsi, toutes les forces vives et l’essentiel des compagnons du Dg du Coud Dr Cheikhou Oumar Hann se sont donnés rendez-vous a Saldé une localité située à prés de 30 km de Ndioum pour une Assemblée Générale de mise en place des stratégies pour la campagne présidentielle de Février 2019.



Ce grand rassemblement politique de la mouvance présidentielle au niveau du département de Podor va permettre aux partisans du maire de Ndioum de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réélire triomphalement le candidat Macky Sall dès le premier tour. Une volonté que ces responsables du Fouta croient fermement pouvoir réaliser car, ont-ils laissé entendre, les résultats obtenus lors de la collecte des signatures du parrainage l’attestent clairement. La nouvelle dynamique a obtenu près de 70 000 signatures dont 12.000 réunies par Racine Sy, selon eux.



Le rassemblement de Saldé de ce Dimanche sera une occasion pour les responsables de la Nouvelle Dynamique de comptabiliser mais surtout de mettre en exergue toutes les réalisations du président de la République à travers son programme de désenclavement de l’île à Morphil mais aussi de toutes les autres localités des différentes autres communes du Fouta.



Cette rencontre sera aussi un moment fort pour le maire de Ndioum qui compte ainsi sonner la fin de la recréation après toutes les contradictions et autres confrontations notées ces derniers temps entre responsables locaux. Cheikh Oumar Hanne pense que le plus important dans cette partie du Fouta est de réussir le pari de faire gagner largement l’APR, c'est-à-dire atteindre leur objectif qui n’est rien d’autre que de réélire le candidat Sall avec un score de plus de 90%, soit 140 000 voix sur les 160 000 à pourvoir dans le département de Podor. L’assemblée générale de Saldé sera aussi sanctionnée par la lecture d’une résolution qui sera suivie à la lettre par tous les signataires pour assurer la victoire à leur mentor.