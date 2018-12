Assemblée générale de la Cojer de Ndioum : Les jeunes apéristes dénoncent l’attitude de Abdoulaye Daouda Diallo

Au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue dans la commune de Ndioum, les jeunes apéristes sont montés au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie le comportement de certains responsables politiques au sein de l’Apr.



Parmi ceux-ci, le coordinateur du département est cité en premier lieu. Abdoulaye Daouda Diallo ne jouit pas d’une bonne presse aux yeux de ces jeunes républicains qui le taxent de diviseur. En témoignent selon eux, les nombreux meetings et autres rencontres politiques qui sont organisés un peu partout dans le département sans aucune concertation avec les autres responsables. Selon le coordinateur de la Cojer de Ndioum, l’attitude de Abdoulaye Daouda Diallo est très mal appréciée par les militants dont beaucoup déplorent sa façon de faire. La preuve, il a orchestré l’organisation d’un meeting dans le fief du Dr Cheikhou Oumar Hanne sans que ce dernier, ni ses sympathisants n’en soient informés. De l’avis de beaucoup de ressortissants de la commune, un responsable poltique de son rang doit être un rassembleur et non un diviseur. Mieux encore, son rôle principal doit constituer pour l’essentiel à œuvrer pour la mobilisation en direction de la réélection du président Macky Sall.



Par ailleurs, les jeunes de la Cojer de Ndioum ont félicité le Dr Cheikhou Oumar Hanne pour toutes les actions qu’il a eu à mener pour regrouper toutes les forces vives du parti. Le maire de la commune de Ndioum a réussi à faire retrouver l’union et la concorde entre tous les responsables politiques du département de Podor. Les jeunes de l’APR ont aussi félicité les responsables de la nouvelle dynamique qui ont obtenu de bons résultats dans le cadre la campagne de parrainage pour avoir obtenu plus de 52.000 signatures au moment où l’autre camp n’a recensé que quelques 32.000 signatures et cela très difficilement...