Assemblée générale de la CJRS : Pape Thioro Ndiaye installe son successeur, Ibrahima Baldé.

La convention des jeunes reporters du Sénégal a procédé au renouvellement de ses instances ce samedi 21 décembre à l’occasion de son assemblée générale. Lors de cette rencontre des jeunes reporters, les différents bureaux sortants ont présenté leur rapports d’activités et financiers. Et le président sortant, Pape Thioro Ndiaye, se réjouit de la somme de 14 millions laissée dans les caisses par le bureau sortant, ce qui est inédit. Il se félicite ainsi de cet exploit qui représente quelques besoins en moins.



À l’issue de ces activités, un nouveau bureau a été élu a la tête duquel se trouve le journaliste de Sud Quotidien, Ibrahima Baldé, qui a été élu pour les deux années à venir.



Désigné président d’honneur par son successeur, Pape Thioro Ndiaye souhaite ainsi aux nouveaux membres du comité exécutif et du comité directeur de faire plus que leurs prédécesseurs.



Le nouveau président, élu à l’unanimité pour deux ans, a pris la parole après son élection, pour fait part de ses objectifs durant son mandat, au premier rang desquels s’inscrit le décret d’application du code de la presse car « il y va de notre intérêt… ». Le renouvellement des instances régionales est aussi évoqué par le nouveau président qui avance que ce sera la priorité sachant que cette action n’a pas pu être réalisée lors du dernier mandat.