Assemblée générale de l'AFROSAI : les acteurs donnent rendez-vous le 17 et 18 Mars 2022

Avec plus de 100 participants issus des 54 institutions supérieures de contrôle ISC, des pays membres de AFROSAI, deux thèmes seront abordés : "L'audit du secteur des industries extractives en Afrique" et "l'intégration du concept Big data dans l'audit du secteur public".

Après avoir tenu la première partie de l'assemblée générale de l'organisation africaine des institutions supérieures de contrôle (ISC), en ligne, le 7 et le 8 juillet, en raison de l'épidémie de la Covid-19, AFROSAI compte organiser la deuxième partie des travaux, le 17 et le 18 Mars 2022, sous la présidence effective du premier président de la cour des comptes du Sénégal, président en exercice de l'AFROSAI pour un mandat de 3 ans.Les travaux de l'AG se dérouleront dans les salons du King Fahd Place, et porteront sur le fonctionnement de l'organisation et l'examen des projets de Statut et Règlement intérieur du comité directeur, Règlement financier et Structure organisationnelle de la direction exécutive.