Assemblée générale UFOA / A : Les deux challengers, Augustin Senghor et Ahmed Yahya, en terre Cap-verdienne.

L'assemblée générale de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA / A) de football se déroule présentement au Cap-Vert (Praia.) Lancée ce jeudi 21, l'AG se terminera à la date du 23 janvier et réunira pas moins de neuf fédérations de football de la zone Ouest africaine dont le pays hôte, le Sénégal le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone.



L'assemblée générale de cette année a été entamée par une séance de travail des délégués de l’UFOA, avec comme discussion principale la question des licences des clubs de football Cap-Verdien. La suite des événements sera marquée par une réunion du comité exécutif de la l’UFOA / A, ce vendredi 22 janvier, puis par une séance de travail des secrétaires généraux des neuf fédérations membres de la zone ouest africaine de l’UFOA dirigée par Mamadou Antonia Souaré (2019-2023) qui avait d'ailleurs succédé à Augustin Senghor.



À préciser que l’assemblée générale en question est prévue pour ce samedi 23 janvier avec des retrouvailles attendues entre Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football (FSF) et Ahmed Yahya le président de la fédération mauritanienne de football. Tous deux candidats déclarés pour briguer la présidence de la CAF le 12 Mars prochain. Deux candidats de la zone UFOA A qui auront à cœur de défendre leur candidature à l'occasion de cet événement symbolique.



Toutefois, il est important de rappeler que la validation "Partielle" du dossier du candidat Mauritanien change quelque peu la donne. Ce, en attendant la décision de la commission de gouvernance de la CAF qui, avec la Commission de Contrôle de la FIFA, devra déterminer une date d’officialisation de la liste définitive de tous les candidats à toutes les élections à savoir : membres du Comité Exécutif, membres Conseil de la FIFA et Président de la CAF.