Assemblée générale SAEMS : élu nouveau secrétaire général, Elhadji Malick Youm succède à Saourou Sène.

Saourou Sène vient d’épuiser les deux mandats autorisés par les textes du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (Saems). Il passe donc le relais à Elhadji Malick Youm. Une décision survenue au terme du congrès du syndicat qui s’est tenu les 24 et 25 septembre, à Dakar.



Le nouveau secrétaire général de l’organisation syndicale dans l’enseignement a comme adjoint, Moussa Diallo. Elhadji Malick Youm du Saems n’est pas en territoire inconnu. Il a même accompagné son prédécesseur tout au long de son mandat en tant qu’adjoint.



Son mandat ne sera pas de tout repos, puisqu’il aura à consolider les acquis et mieux redorer l’image du syndicat des plus représentatifs du secteur éducatif sénégalais.