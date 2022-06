Assemblée générale : Mor Dieng porté à la tête de l’Ordre national des experts comptables et comptables agréés…

L’Ordre national des experts comptables et comptables agréés (Onecca) a un nouveau président pour conduire ses destinées. Il s’agit de Mor Dieng qui a été porté à la tête de ladite structure à la faveur d’une assemblée générale annuelle, tenue le 02 juin dernier, pour un mandat de 3 ans.



L’espoir est né de l’élection de M. Dieng. Et cela est apparu dans la note d’information parvenue à la rédaction. Une note où il est mentionné que le nouveau président a les capacités pour ‘’booster l’Onecca, pour l’intérêt national et la fiabilisation des informations financières privées et publiques. C’est un boulevard de projets qu’il portera avec le nouveau Conseil de l’Ordre. Abdoulaye Camara et Babacar Matar Wade, ont rejoint le conseil de l’Ordre’’, a relevé cette note parcourue par Dakaractu.



Mais il faut préciser que ‘’Mor Dieng, expert-comptable a été élu avec une majorité de 53% des suffrages exprimés contre Papa Alboury Ndao qui a obtenu 47% des voix’’. Ce qui, aux yeux des experts-comptables est ‘’une ère nouvelle (qui) s’ouvre pour l’Onecca avec l’arrivée de Mor Dieng à la tête de cette Institution compte tenu de son expérience et de ses qualités de Manager’’.



Dans la profession de foi dont copie est parvenue à la rédaction, il est dévoilé le programme du nouveau président de l’Ordre des experts-comptables qui s’articule autour de 4 axes. Il s’agit de la ‘’sécurisation de (leurs) missions ; de la ‘’communication et du développement de (leur) profession’’ ; de la ’’qualité, de la formation et de la représentation de (leur) profession’’, mais aussi de leur ‘’cadre de travail et de celui de leur cadre de vie’’. 4 axes qui, selon ladite note, ont fini de convaincre ses consœurs et confrères de voter pour lui.



Mor Dieng, est décrit comme ‘’un développeur dans les milieux sociaux. Et son engagement a été déterminant dans l’attribution des 10% du capital de la Sonatel au profit des travailleurs lors de la privatisation de cette entreprise en 1996. Il a été candidat à la présidence de la République du Sénégal en 2012. Il s’est retiré du milieu politique et syndical pour se consacrer au service de sa profession d’Expert-comptable’’, a rappelé ledit document, en guise de brève présentation. Celle-ci indique que la nouvelle équipe, avec une bonne partie de sang neuf, portera l’Onecca au sommet des Ordres professionnels sur le plan national et international durant le mandat de trois ans renouvelable une seule fois.