Assemblée générale : Les femmes de BBY de Fatick réussissent le pari de la mobilisation, alertent sur des actes fractionnistes et sollicitent une audience auprès du PR.

Le mouvement des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakar du département de Fatick a plaidé pour une audience auprès du Chef de l’État, Macky Sall. C’est à l’occasion d’une assemblée générale tenue par l’organisation féminine, ce 18 octobre, à l’hôtel de ville de Loul Sessène, dans l’arrondissement de Fimela et qui a vu une forte participation des femmes du département de Fatick avec la présence des 17 communes ainsi que 19 villages du département.



Les femmes de BBY de Fatick sous la houlette de l’honorable député Bineta Seck, coordonnatrice départementale des femmes de la mouvance à Fatick, ont surtout salué son engagement sans faille pour l’unification et la massification de l’APR dans le département. Le mouvement a cependant alerté et condamné avec force les tentatives d’usurpation et de manipulation perpétrées ces derniers temps par des responsables en quête d’une nouvelle légitimité.



L’organisation des femmes de BBY dans le département met en garde contre le sabotage et les actes fractionnistes qui risquent de saper à jamais l’unité et la cohésion dans le département de Fatick si rien n’est fait, avant d'en appeler à la clairvoyance des responsables politiques de la localité.



À cet effet, les femmes de la coalition BBY du département alertent le président Macky Sall sur les risques d’implosion du mouvement des femmes de Fatick entretenue par une responsable inconnue jusqu’ici de leurs instances et aveuglée uniquement par des ambitions démesurées et des desseins inavoués.



Le mouvement a profité de l’assemblée générale pour saluer à sa juste mesure la gestion de la Covid-19 par le président Macky Sall dont il magnifie le succès éclatant qui conforte de plus en plus la politique menée depuis le début de la pandémie au Sénégal.



L’organisation a d’ailleurs renseigné faire sien le concept « une femme, un masque » lancé par la coordonnatrice nationale des femmes de BBY, Ndèye Saly Diop Dieng et qui, grâce au concours de toutes les femmes a connu un succès éclatant dans le département de Fatick.



La coordination départementale des femmes a également salué les énormes efforts consentis pour l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation des femmes, la relance économique et le PAP2 accéléré et ajusté ainsi que le rôle prépondérant que devra y jouer la femme. Le mouvement départemental des femmes de Fatick affirme son engagement ferme à soutenir et à accompagner la présidente nationale des femmes de l’APR pour traduire en actes les orientations du président Macky Sall.



Le mouvement a, par la même occasion, rendu un vibrant hommage aux vaillantes femmes du département qui ont librement accepté de s’investir pour une forte mobilisation, une plus grande massification et une animation plus soutenue de l’APR et de la coalition BBY à Fatick.