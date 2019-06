Assemblée générale : Le Cored renouvelle son directoire malgré l'absence de certains organes de presse.

Ce Samedi, dans les locaux du Cesti, le Cored ( Conseil pour l'observation des règles d’éthique et de déontologie, a procédé au renouvellement de ses instances au terme du mandat du Directoire actuel.



En tant qu'organe d’autorégulation qui s’attèle à ce que nos impairs et erreurs soient gérés en interne, le Cored a jugé nécessaire cette fois-ci de procéder au remplacement de membres dans le directoire, en tenant compte du nouveau Code de la presse pour ainsi jouer un plus grand rôle pour l'application de ses textes aux journalistes et techniciens.



Le président du Cored, Bacary Domingo Mané, a salué l'esprit dans lequel s'est déroulé le choix des cinq (5) journalistes sur les 14 postulants, même si notons-le, une partie de la presse n'a pas marqué sa présence à cette assemblée générale.