Assemblée Nationale : Vote du projet de budget du ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire

Le projet de budget du ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire est arrêté à la somme de 110 131 981 294 FCfa pour l'année 2019, contre 92 995 560 000 FCfa en 2018, soit une hausse de 17 136 412 294 FCfa en valeur absolue et 18,43 % en valeur relative.



Ce projet de budget a été soumis aux députés au niveau de l’Hémicycle, et voté en présence du ministre Yaya Abdoul Kane ainsi que celle du ministre du budget M. Birima Mangara.