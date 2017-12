Assemblée Nationale : Socé Diop Dionne fait forte impression devant les députés de la 13 ème législature

Lors du passage du ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie à l’Assemblée nationale ce matin, pour le vote de son projet de budget, la directrice générale de l' Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics ( ACBEP ), Mme Socé Diop Dionne a marqué l'attention des députés de la 13ème législature pour tous ses services rendus à la nation.



L' ACBEP qu'elle dirige faisant partie du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, il a été constaté à chaque fois qu'un député prend la parole, ce dernier félicite Socé Diop Dionne pour le travail qu'elle abat au sein de l'Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics ( ACBEP ).



Pour cette année, le projet de budget 2018 du Ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, est arrêté au montant de 66 675 977 580 fcfa, contre 73 615 979 560 fcfa en 2016. Une baisse de 6 940 001 980 fcfa en valeur absolue, soit 9,43%...