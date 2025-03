Assemblée Nationale : Me Tall relève des irrégularités dans le document

Lors de la séance plénière tenue ce vendredi 21 mars 2025, le député Me Abdoulaye Tall a signalé plusieurs irrégularités dans le document relatif à la levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Selon lui, ces incohérences se trouvent aux pages 4, 5 et 6 du texte. Me Tall a notamment pointé du doigt l’utilisation du terme « prévenu » à plusieurs reprises, alors que les personnes concernées sont, pour le moment, des « inculpés ».



Me Tall a toutefois tenu à remercier la commission Ad Hoc pour le travail accompli, qui a permis la tenue de cette séance. Il a également salué le député Moustapha Diop pour son attitude responsable, sereine et respectueuse envers l’institution parlementaire. Me Tall a rappelé que l’Assemblée nationale n’est pas un lieu de collaboration, mais un espace où doit prévaloir le respect de la séparation des pouvoirs.



Dieynaba Agne