Assemblée Nationale / Loi d’habilitation : « Le président de la République ainsi que toute la nation sont fiers de vous » (Me Malick Sall, ministre de la Justice)

Le débat est déjà bien campé. Après l’intervention des trois orateurs face à cette situation exceptionnelle, le ministre de la justice, garde des sceaux, a manifesté toute sa fierté face à cette compréhension des enjeux et cette situation dans laquelle se trouvent les députés devant le Covid-19.



« L’engagement de combattre est bien enregistré », se réjouit Me Malick Sall, qui n’a pas voulu trop développer, estimant que tout a été bien compris et entériné par les parlementaires.



« Ce que je vois, montre que le Sénégal est une démocratie majeure et cela suppose des hommes politiques responsables… Vous avez montré que quand la nation est en danger, nous savons serrer les coudes… Je vous remercie et vous félicite de cela… », a ajouté le ministre de la justice.