Assemblée Nationale : Les remplaçants des députés Birame Soulèye Diop et Alioune Sall connus...

Après la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, le Premier Ministre Ousmane Sonko, avait demandé à ceux qui avaient des mandats électifs d'y renoncer, dans un délai d'un mois.

Ce cas de figure concerne deux nouveaux ministres, en l'occurrence, Birame Soulèye Diop, député et Maire de Thiès-Nord, devenu Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines et Alioune Sall, député de la Diaspora, devenu Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

D'après le journal les Échos, le Mandataire de la coalition Diomaye Président, Amadou Ba devrait remplacer Birame Soulèye Diop à l'hémicycle, tandis que Samba Diouf qui serait commerçant, va prendre la place de l'actuel Ministre de la Communication à l'Assemblée Nationale.