Assemblée Nationale : Les parlementaires en plénière ce matin pour se prononcer sur la LF2020

Ce matin les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour apprécier le rapport économique et financier qui leur permet de mesurer les enjeux de l'économie sénegalaise.

Ils ont ainsi salué l’entrée en vigeur des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances qui induit le changement de paradigme dans la gestion de finances publiques.

Par ailleurs, à la faveur de la récente réforme de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale, selon le président de la commission des finances, " a profondément modifié la procédure d'examen de la loi de finances, avec l'institution de la commission des finances élargies. Ce qui leur permettra d'optimiser le temps dans des délais contraints par la constitution et aussi d'expérimenter la co-présidence des travaux.

La commission des finances a ainsi demandé au ministre des finances et du budget, Mr Abdoulaye Daouda Diallo, de transmettre au chef de l'État leur satisfaction par rapport à la disponibilité des ministres, sans exception, ainsi que leur courtoisie et respect pour l'Assemblée Nationale.

Ils ont aussi remercié personnellement le ministre des finances pour sa diligence et sa persévérance dans les travaux concernant ces réformes budgétaires pour un meilleur équilibrage de l'économie nationale.