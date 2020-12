Assemblée Nationale : Les députés ont voté le budget du ministère de la pêche arrêté à 198 milliards.

Les députés ont voté le budget du ministère de la pêche et de l'Économie maritime à l'unanimité. Ceci malgré quelques questions évoquées par les parlementaires de l'opposition.



Les licences de pêche avec l'Union européenne, la présence massive de pêcheurs dans les vagues de l'immigration qui ont abandonné leurs pirogues et le développement de l'aquaculture sont autant de questions évoquées à l'assemblée nationale.



Après les débats, les parlementaires ont voté le budget arrêté à 198.156.395.076f Cfa en autorisation d’engagement et 50.194.418.013f Cfa en crédit de paiement.