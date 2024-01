Assemblée Nationale: Les députés ont voté la mise en place d’une commission d'enquête parlementaire avec 120 pour et 24 contre

Le vote pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire est finalement passé à l'Assemblée Nationale avec 120 députés qui ont voté pour et 24 députés qui sont contre l'adoption de la commission d'enquête parlementaire.

La commission devra se retrouver pour former son bureau et commencer son travail dans les jours à venir.

Pour rappel, les députés se sont réunis ce mercredi 31 janvier en plénière. Ils se sont penchés sur la proposition de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, initiée par le groupe Liberté, démocratie et changement (PDS et Cie), pour faire la lumière sur les soupçons d’irrégularités dans le processus de vérification des parrainages en vue de la présidentielle du 25 février prochain . Ces soupçons de "corruption" visent directement deux membres du Conseil constitutionnel, le président Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye.



Les membres de la commission d’enquête parlementaire sont :

Abdou Mbow

Ibrahima Baba Sall

Astou Ndiaye

Seydou Diouf

Cheikh Seck

Moussa Diakhate

Mamadou Lamine Thiam

Saliou Dieng

Sira Ndoye Sall





Le groupe YEWWI a decidé de ne pas sieger au sein de cette commission