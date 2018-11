Assemblée Nationale : Le budget du ministère de l'environnement grimpe de plus de 4 milliards CFCA

Le projet de budget du ministère de l'environnement et du développement durable est arrêté à la somme de 25 milliards 767 millions 789 mille 100 FCFA pour 2019 contre 21 milliards 573 millions 882 mille 060 FCFA en 2018. Soit une hausse de 4 milliards 193 millions 907 mille 040 FCFA en valeur absolue et 19,44% en valeur relative.



Les dépenses du personnel se chiffrent à 7 milliards 226 millions 315 mille FCFA pour 2019 contre 7 milliards 095 millions 683 mille 060 FCFA en 2018. Elle enregistre une hausse de 130 millions 631 mille 940 FCFA en valeur absolue et 1,84% en valeur relative.



Les dépenses de fonctionnement, quant à elles sont estimées à 4 milliards 030 millions 083 mille 956 FCFA pour 2019 contre 4 milliards 4 milliards 324 millions 891 mille FCFA en 2018. Soit une baisse de 294 millions 807 mille 044 FCFA en valeur absolue et 6,81% en valeur relative.



Les dépenses allouées aux transferts courants se chiffrent à 1 milliard 131 millions 389 mille 040 FCFA pour 2019 contre 1 milliard 147 millions 033 mille en 2018. Soit une baisse de 15 millions 643 960 mille FCFA en valeur absolue et 0,98% en valeur relative.



Par contre les dépenses en capital ont connu une hausse de 5 milliards 256 millions 876 mille 104FCFA en valeur absolue et 41,10% en valeur relative. Elles passent de 7 milliards 531 millions 274 mille en 2018 à 12 milliards 788 millions 151 mille 104 FCFA en 2019.



Alors que les dépenses en capital s'élèvent à 1 milliard 150 millions FCFA pour 2019 contre 1 milliard 100 millions FCFA. Soit une hausse de 50 millions en valeur absolue et 4,55% en valeur relative. Elles comprennent 2 milliards 250 millions 095 mille 233 FCFA en ressources internes et 10 milliards 829 millions 905 mille 869 FCFA en ressources externes.

Pour le transfert en capital, les crédits s'élèvent à 591 millions 850 mille FCFA pour 2019 contre 1 milliard 475 millions en 2018. Soit une baisse de 883 millions 150 mille FCFA en valeur absolue et 59,87% en valeur relative.