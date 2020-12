Assemblée Nationale : Le budget du ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications est arrêté à 145.001.493.246 FCfa.

Les députés se penchent ce mardi soir sur le vote du projet de budget 2021 du ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications. Le budget est arrêté à 145.001.493.246 F Cfa.



Le projet de budget comporte trois programmes majeurs. Le premier des programmes est le programme 2084 du secteur postal. Pour l’exercice 2021 les crédits de ce programme sont arrêtés à 2.997.811.000 FCfa.



Le second programme 2083 constitue l’économie numérique. Pour l’exercice 2021, les crédits dudit programme sont arrêtés à 141.395.266.289 FCfa.



Et enfin le programme 1026 qui constitue le pilotage, la coordination et la gestion administrative. Les dépenses de ce programme pour l’exercice 2021, sont arrêtées à 608.415.957f Cfa...