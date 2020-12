Assemblée Nationale : Le budget du Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions arrêté à la somme de 4. 753. 431. 207 FCFA

Pour l’exercice 2021, le projet de budget du Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions est arrêté à la somme de 4.753.431.207 FCFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP). Ce projet de budget est réparti en 3 Programmes.







« Gouvernance du marché du travail » : les dotations de ce programme, pour l’exercice 2021, sont arrêtées à 2.617.382.000 FCFA, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.







Le Programme « Protection sociale des travailleurs » pour l’exercice 2021, les crédits dudit programme sont arrêtés à 212.006.000 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.







Et enfin le Programme « Pilotage, Coordination et Gestion administrative » dont les montants pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 1.924.043.207 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.