Assemblée Nationale : Le budget 2021 du ministère de la femme connaît une hausse de 3.671.721.632 Francs CFA.

Ce Jeudi 03 décembre 2020, c'est au tour de la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants de faire face aux parlementaires pour le vote de son budget arrêté cette année à 25.281.840.457 Francs CFA en crédit de paiement et 92.985.985.287 Francs CFA en autorisation d'engagement.



Pour cette année, la hausse de 3.671.721.632 Francs CFA notée dans le budget est constituée de différents programmes spécifiques. On pourrait noter le programme "Famille-Genre" doté de 9.902.442.379 francs CFA en crédit de paiement, le programme "Enfance" avec un budget de 10.159.045.120 Francs CFA en CP, le programme « Autonomie économique des femmes, pour lutter contre la discrimination basée sur le genre et la pauvreté ».



Pour ce qui est du budget de ce programme, un montant de 3.965.282.063 francs CFA est débloqué. Enfin, le dernier programme « Pilotage, gestion et coordination administrative » est arrêté à 1.255.070.895 francs CFA.



Pour l'instant, les travaux suivent leur cours...