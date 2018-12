Assemblée Nationale : L’honorable députée Woré Sarr soulève la lancinante question relative l’aménagement des cimetières de Guédiawaye

Le projet de l’aménagement des cimetières tarde à être édifié pour les habitants de Guédiawaye. Un peu plus de quatre ans après avoir rasé les filaos du littoral, la population, plus précisément, celle de Wakhinane Nimzatt, demande à être édifiée sur l’évolution dudit projet. L’honorable députée Woré Sarr s’est exprimée, à cet effet, ce vendredi 7 décembre 2018, au niveau de l’Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire.