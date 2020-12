Assemblée Nationale : L'État annonce que les collectivités territoriales ont dépensé plus de 7 milliards sur la base de l'ordonnance pour lutter contre la Covid-19

À l'occasion de l'adoption du projet de loi habilitant le président de la République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la Covid-19, le rôle du ministre des collectivités territoriales a été salué par les commissaires dans le domaine de la communication pour inviter les exécutifs locaux à s'investir pour accompagner le Gouvernement dans la lutte contre cette maladie. À cet égard, ils ont magnifié la mise à disposition à temps du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) et du Fonds d'Équipement des Collectivités territoriales (FECT), ce qui a permis aux collectivités territoriales de mener des actions rapides pour renforcer la résilience des populations.



Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye, a aussi indiqué que l'ordonnance prise par le Chef de l'État, dont l'objet porte sur l'aménagement des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville, est d'une importance capitale.



En effet, elle aura permis à beaucoup de collectivités territoriales du pays d'organiser des réunions durant la pandémie de la Covid-19, pour voter des délibérations permettant de mobiliser des montants destinés à la lutte contre cette maladie.









A cet égard, il a informé avoir adressé un courrier à tous les gouverneurs pour savoir, dans chaque région, les collectivités qui ont utilisé cette ordonnance.



Selon lui, les 11 réponses émanant de ces autorités déconcentrées ont fait état de plus de 7 milliards FCFA dépensés par les collectivités territoriales sur la base de cette ordonnance, pour lutter contre la Covid-19.



Pour le Ministre, il s'agit là d'une enveloppe financière assez conséquente qui a été dégagée par les collectivités territoriales, pour participer de manière significative à la stratégie de riposte du Gouvernement.





Ces efforts, a-t-il informé, ont valu aux exécutifs locaux des remerciements du Chef de l'État en Conseil des ministres, pour magnifier leurs actions contre la Covid-19.