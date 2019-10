Assemblée Nationale : Élection des membres du bureau en cours...

La première session ordinaire de l’année 2019-20 de l’Assemblée nationale s’est ouverte ce matin. Elle sera marquée par la mise sur pied du nouveau bureau de l’institution parlementaire. Conformément à l’article 13 de l’Assemblée nationale, les députés procèdent au moment où ces lignes sont écrites à l’élection des membres du bureau parlementaire.

Le groupe parlementaire BBY a saisi le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, d’une lettre portant désignation de son président Aymérou Gningue et d’un vice président, Pape Biram Touré. La 2ème personnalité de la République a été également saisi par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie d’une lettre portant désignation de son président lequel est Serigne Cheikh Mbacké et secondé par Mamadou Diop Decroix. 119 députés en tout prennent part au vote...