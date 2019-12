Assemblée Nationale / Développement touristique : Cheikh Bamba Dièye invite à "une impulsion des potentialités..."

L'ancien maire de la ville de Saint-Louis qui figurait parmi les premiers intervenants devant le ministre du tourisme, est revenu sur la manière moins efficiente avec laquelle le secteur du tourisme est en train d'évoluer dans le pays.

Pour le parlementaire du FSD/ BJ, " développer, c'est s'asseoir sur ses propres potentialités et les impulser en vue d'en tirer profit. Il faut aussi identifier les secteurs qui nous permettent de tendre vers le développement, et le tourisme est un facteur qui pourrait être valorisé davantage pour contribuer efficacement à la réduction du chômage", précisera Cheikh Bamba Dièye.

Il rappellera d'ailleurs que le secteur du tourisme doit être plus attractif avec une diversification de plusieurs secteurs d'activités capables de propulser le tourisme.

Pour ce faire, l'État doit faire des efforts en vue de valoriser les acquis économiques.