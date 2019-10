Assemblée Nationale / Désignation des secrétaires élus : La députée Sira Ndiaye occupe la 2e position.

C’est certainement son abnégation, son assiduité ou encore son parcours politique dans la commune et le département de Mbour qui lui ont valu cette nouvelle consécration. Étant l’année dernière le 6ème secrétaire élu à l’assemblée nationale, l’Honorable députée Sira Ndiaye, lors du renouvellement du bureau de ce matin, a été désignée, à l’issue du vote, 2e secrétaire élu derrière l’Honorable Nicolas Ndiaye. Un rang protocolaire important compte tenu de la bonne dynamique dans laquelle elle s’est investie depuis son accession à la 12e législature.



Pour rappel, elle en est à son deuxième mandat et en terminant celui de la 12e législature, elle était à la tête de la commission jeunesse-éducation-sport qui est actuellement dirigée par son collègue Bounama Sall du parti socialiste.



Les parlementaires, ont reconnu que c’est un nouveau poste bien mérité de par son travail régulier et répondant à la bonne marche de l’Assemblée nationale.