Assemblée Nationale /Budget 2023 : Ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires est arrêté à 129 196 126 545 FCFA

Pour l'exercice 2023, les crédits dédiés à ce programme sont fixés à 101. 234. 673. 026 FCFA en AE et en CP.

Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

Dépenses de personnel : 38. 315. 000 FCFA en AE et en CP; Acquisition de biens et services : 83.919. 356 FCFA en AE et en CP; -

Transferts courants : 36. 156. 893. 371 FCFA en AE et en CP; Investissements exécutés par l'Etat : 72. 112. 150 FCFA en AE et en CP; Transferts en capital : 64. 883. 433. 149 FCFA en AE et en CP. Votre Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains et à la Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports, a examiné, en sa séance du mercredi 9 novembre 2022, sous la présidence de Monsieur Seydou DIOUF, le projet de budget 2023 du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires.



Le Gouvernement était représenté par Monsieur Mamadou TALLA, Ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, assistés de leurs principaux collaborateurs.

Le projet de budget 2023 du Ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires est arrêté à 129 196 126 545 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP).Ce projet de budget est réparti en 4 programmes que sont : Programme 1: Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Toutefois pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont évalués à 6. 116.586.980 FCFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :Dépenses de personnel : 999. 447. 000 FCFA en AE et en CP; Acquisition de biens et services : 417. 139. 980 FCFA en AE et en CP;Investissements exécutés par l'État : 700. 000. 000 FCFA en AE et en CP; Transferts en capital: 4. 000. 000. 000 FCFA en AE et en CP.Le Programme 2: Cohérence territoriale. Pour l'exercice 2023, les crédits dudit programme sont arrêtés à 15. 404. 312.451FCFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : Dépenses de personnel : 49. 881. 000 FCFA en AE et en CP; Acquisition de biens et services: 32. 445. 369 FCFA en AE et en CP: Transferts courants: 1. 715. 000. 000 FCFA en AE et en CP; Investissements exécutés par l'État : 7. 724. 987. 148 FCFA en AE et en CP; Transferts en capital : 5. 881. 998. 934 FCFA en AE et en CP.Le Programme 3 : Gouvernance territorialePour l'exercice 2023, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 6. 440. 554. 088 FCFA en AE et en CP.Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :Dépenses de personnel : 533. 025.000 FCFA en AE et en CP; Acquisition de biens et services : 395. 085. 268 FCFA en AE et en CP; Transferts courants : 1. 450. 000. 000 FCFA en AE et en CP; Investissements exécutés par l'Etat : 4. 062. 443. 820 FCFA en AE et en CP.Et enfin, le Programme 4 : Financement du Développement territorial.